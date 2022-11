Nella giornata di mercoledì 9 novembre, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale in via Cento, all’altezza dell’intersezione con via Vecchi, verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato di 5 cm. Durante i lavori di esecuzione la circolazione sarà a senso unico alternato.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto