Viste le previsioni meteorologiche, i lavori previsti martedì 15 novembre, per la modifica della segnaletica orizzontale nella rotatoria di via Bologna all’intersezione con via Marzocchi, sono rimandati alla prima data utile. L’intervento servirà a migliorare la visibilità della rotatoria stessa e della sicurezza della viabilità.

