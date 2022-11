Sabato 12 novembre concerto di 45° Parallelo Band al Cafè de la Paix Bologna

Al Cafè de la Paix Bologna, in via Collegio di Spagna 5, tornano i concerti dal vivo. Si inizia sabato 12 novembre alle 19.30 con il concerto di 45° Parallelo Band con Giada Oliva (voce); Giuseppe Quaranta (chitarra); Antonio Morano (basso).I 45°parallelo si incontrano a Bologna, ma hanno provenienze geografiche e musicali diverse. Si ritrovano intorno all’idea di far nascere un trio acustico dove voce, chitarra e basso possano fondersi, partendo dalle proprie timbriche.

Con il progetto Viaggi e Intemperie esplorano il tema del viaggio, ricercando l’essenza nei luoghi narrati, ma anche nelle lingue e nei suoni con cui percorrono spazio e tempo. Ed è così che il trio ci accompagna tra le città raccontate dai cantautori italiani, nelle regioni remote evocate da musiche tradizionali e dialetti locali, fino ad arrivare in altri Paesi e continenti grazie a canzoni e danze in lingue straniere.

La varietà linguistica caratterizza il progetto, giocando con suoni che spaziano dall’italiano, al sardo, al genovese, all’inglese, allo spagnolo, al portoghese, al brasiliano, passando per il francese, il turco e il berbero, per approdare infine a suoni e linguaggi che non hanno codici e che, proprio per questo, possono essere una trama che unisce le diverse lingue del mondo.

Prenotazione con un messaggio whatsapp al ‪340 616 2913‬.

Gian Basilio Nieddu