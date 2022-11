Sara Accorsi, consigliera comunale Persiceto, ricorda Waldes ‘Marco’ Marrone

Scelgo questa immagine per salutare Waldes ‘Marco’ Marrone.

E’ l’immagine della copertina del Libro bianco dello sport del 2020, che proprio Waldes mi aveva mandato..

Da quel libro bianco riprendo un suo passaggio: ‘Il sistema sportivo persicetano non è da mettere in discussione’. Una frase concreta e decisa come era Waldes che, come Presidente della Consulta dello sport, sapeva ascoltare, fare sintesi e dare una direzione.

Uomo concreto e deciso, come il sorriso che mi ha rivolto quel giorno quando ormai diverso tempo fa ci siamo rivisti in giro. Quel sorriso con cui senza giri di parole mi salutava e mi attestava la vittoria di una malattia che non gli permetteva più di essere il Waldes che Persiceto conosceva.