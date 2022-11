L’Amministrazione comunale si unisce al cordoglio per la morte di Waldes Marrone e lo ricorda con gratitudine per la passione con cui ha partecipato e contribuito alla promozione dello #sport sul territorio. In particolare si ricorda il suo impegno come Presidente della Consulta dello Sport dal 1999 al 2021 e come delegato Coni per Terred’Acqua.

dalla pagina Fb Comune Persiceto