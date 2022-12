A Persiceto l’inaugurazione della “Bottega delle Arti”

Nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre in Piazza del Popolo 21, a San Giovanni in Persiceto, si è tenuta l’inaugurazione della Bottega delle Arti, un nuovo spazio laboratoriale dedicato alla creatività e all’arte, adiacente al Museo di Arte Sacra di San Giovanni.

Il progetto è stato immaginato dalla scuola media Suor Teresa Veronesi che dallo scorso anno è entrata a far parte delle Scuole Malpighi; il laboratorio sarà aperto ai bambini e ai ragazzi del territorio ed è stato realizzato grazie al generoso contributo di Banca di Bologna, con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto.

La vicinanza tra la Bottega, il Museo e la Scuola permetterà lo sviluppo di diverse attività legate tra loro. “L’insegnamento dell’arte è sempre stato uno degli strumenti fondamentali per aiutare bambini e ragazzi ad esprimere le proprie emozioni, sperimentare nuove tecniche, far emergere i propri talenti. Poter conoscere, studiare e “frequentare” il patrimonio artistico presente nel Museo costituirà un’occasione unica per sperimentare l’arte, come nella tradizione italiana della “bottega”- afferma Laura Cotti, Preside della scuola media Suor Teresa Veronesi.

“Sviluppare e far crescere la creatività è uno dei compiti più importanti di chi educa. La Bottega, nel Rinascimento, era il luogo in cui il sapere e la conoscenza delle Arti venivano trasmesse ad allievi più giovani in maniera pratica e concreta. La nostra scuola vuole ricreare tale ambiente e tale metodologia, in modo da trasmettere le conoscenze e i saperi dei maestri e dare linfa nuova al Museo di Arte Sacra.” – afferma Elena Ugolini, Rettice delle Scuole Malpighi.

La Bottega delle Arti si vuole proporre come punto di riferimento per tanti ragazzi che al pomeriggio vorrebbero continuare attività di tipo artistico, ma che per mancanza di alternative in presenza sono portati a ispirarsi a web tutorial rimanendo nelle proprie abitazioni.

“Con questa iniziativa continua la collaborazione con il circuito delle Scuole Malpighi – afferma Alberto Ferrari, Direttore Generale Banca di Bologna – a sostegno di progetti legati al mondo della formazione. La Bottega delle Arti rappresenta un importante esempio di recupero di luoghi che, grazie all’impegno delle realtà coinvolte, potranno rivivere attraverso attività creative e laboratori. Questo punto di incontro permetterà ai ragazzi di fare nuove esperienze, aumentando le proprie competenze”

“Questo nuovo progetto, patrocinato dal Comune – dichiara il Sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti – è lodevole per diversi motivi. Il patrimonio artistico italiano è inestimabile e anche a Persiceto conserviamo alcuni tesori che molti non conoscono e non sanno di avere così vicini. Far conoscere queste opere d’arte ed educare i ragazzi al bello è importantissimo. Come anche dar loro occasioni di ritrovo nel pomeriggio è fondamentale per abituarli al confronto e alla condivisione di esperienze ricreative e compensare possibili situazioni di solitudine”.

Il primo appuntamento della Bottega delle Arti è fissato per sabato 3 dicembre con letture e laboratori gratuiti sul Natale aperti ai bambini dai 4 agli 8 anni. Venerdì 16 dicembre, si terrà un laboratorio in lingua inglese per la realizzazione di decorazioni natalizie rivolto ai bimbi dagli 8 agli 11 anni ed in contemporanea uno dedicato agli adulti per la realizzazione di ghirlande. Sabato 17 dicembre dalle 15.30 alle 17.00 i bimbi dai 5 ai 10 anni è prevista una visita gratuita al Museo d’Arte Sacra e al laboratorio creativo a cura degli studenti della scuola Suor Teresa Veronesi.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Bottega sabato 3 dicembre dalle 10 alle 12 oppure scrivere via mail a: bottegadellearti@suorteresa.it. Maggiori informazioni sul sito della Scuola Suor Teresa Veronesi: https://www.suorteresa.it/il-programma-della-bottega-delle-arti/ .

Prof.ssa Laura Cotti

Coordinatrice Scuola Media

“Suor Teresa Veronesi”

San Giovanni in Persiceto