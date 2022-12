Persiceto: camion si ribalta, autista intrappolato ma illeso

Incidente stradale ieri pomeriggio, attorno alle 16, in via Giuseppe Fanin all’altezza con via Sarasina, a San Giovanni in Persiceto: un autotrasportatore nell’affrontare la curva di via Fanin ha perso il controllo del proprio mezzo pesante finendo a lato della carreggiata, ribaltandosi. L’autista del camion, rimasto intrappolato, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 e stato portato all’ospedale ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.