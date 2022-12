Anzola, artigiano si fa pagare in anticipo e sparisce nel nulla

Un 39enne di Anzola dell’Emilia è stato denunciato dai carabinieri per una truffa ai danni di una persona. L’uomo, rintracciabile on line tramite annunci di reperibilità h24, dopo un sopralluogo a casa di un cliente aveva richiesto il pagamento anticipato, tramite bonifico bancario, per la riparazione del lavello nell’abitazione di un 51enne. Ma dopo il versamento di 250 euro l’artigiano non si era fatto più vedere. Sono scattate così le ricerche da parte degli uomini dell’arma che, tramite i dati bancari, sono risaliti all’identità del 39enne che aveva già precedenti specifici.