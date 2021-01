Anzola Emilia: la lotteria degli scontrini e la rete di solidarietà

Stamani in sala consiliare abbiamo estratto i biglietti dei quattro vincitori del premio della lotteria degli scontrini. Parliamo di somme piuttosto importanti che vanno dal quarto e terzo premio di 250,00 € ciascuno, di buoni spesa offerti da coop, passando per il secondo premio in buoni spesa da 500,00 € offerto sempre da coop, ed arrivando al primo premio, di ben 1.000,00 €, offerto da Conad (un grande grazie a Juri Cervi). Purtroppo ciò che la pandemia non ci ha permesso di esternare nel modo che avrebbe meritato, è stata la tanta solidarietà messa in campo da un tridente vincente: mi riferisco al grande lavoro fatto dall’amministrazione comunale, e con essa dal vicesindaco Giulia Marchesini, dall’assessore alla comunicazione Danilo Zacchiroli e da Patrizia Caffiero, dal comitato dei commercianti (e mi sia permesso fare due ringraziamenti nominativi, il primo a Iones Berselli ed il secondo ad Laffi Elisa) e dalla Proloco (Alfonso Racemoli). Tutti hanno remato nella stessa direzione e tutti hanno cercato di raggiungere il medesimo obiettivo. Così è stato anche per la decisione di mantenere le luminarie in un momento in cui, anche un semplice simbolo relativo ad una ricorrenza, può davvero scaldare i cuori, anche dei concittadini più piccoli, ai quali è molto difficile spiegare ciò che stiamo vivendo. Ma così è stato anche per l’esposizione dei presepi nei negozi del nostro paese, e così è stato, infine, proprio per la lotteria degli scontrini.Ed allora un ringraziamento doveroso e sincero va fatto a tutti coloro che ho citato e, a dire il vero, anche a tutti i nostri concittadini che hanno aderito a questa bella iniziativa che ha permesso di distribuire oltre 300 tagliandi di partecipazione: un numero oggettivamente importante che testimonia della solidarietà di un intero paese in un momento così delicato. Grazie!

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola