Bologna: Giacobazzi, Cevoli e Pizzocchi la Vigilia all’Angolo di Padre Marella

Si preannuncia una Vigilia scoppiettante all’angolo tra via Orefici e via Drapperie: sabato 24 dicembre, tra le 10 e le 12, Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi saranno in quella che era la postazione tanto cara a Padre Marella per fare la questua a sostegno dell’Opera.

Tra battute e ironia emiliano romagnola, i tre comici si fermeranno all’Angolo per un paio d’ore, e i passanti avranno occasione di stringere loro la mano e fare un’offerta che aiuti l’Opera di Padre Marella nelle sue iniziative socio assistenziali.

