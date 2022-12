Calderara: sportello contro le violenze, apertura il 5 dicembre

Lunedì 5 dicembre, dalle 9 alle 11, apre al piano terra del Municipio (piazza Marconi 7) lo Sportello Antiviolenze. Aperto tutti i primi lunedì del mese, è a libero accesso e non c’è dunque bisogno di prenotazione; chi però volesse comunque mettersi in contatto con le operatrici, può farlo chiamando lo 051.6461283.

Lo sportello contro le violenze, inaugurato ufficialmente nel novembre 2021 ma attivo già da dicembre 2020, vede le volontarie dell’Udi (Unione donne in Italia) accogliere le persone in cerca di un aiuto. Vero e proprio presidio contro gli abusi, fronteggia situazioni di violenza e discriminazione a tutti i livelli; nato dall’esigenza di presidiare i casi cittadini di disagio, il centro si rivolge all’intero territorio dell’Unione Terred’Acqua.

Nel mese di gennaio lo Sportello Antiviolenza non aprirà il primo ma il secondo lunedì: dunque il 9 gennaio.

