A Crevalcore il sindaco Marco Martelli presenta il Bilancio sociale di fine mandato

Il Bilancio di fine mandato tracciato dal sindaco Marco Martelli è positivo, accompagnato dalla consapevolezza dell’impegno e dello sforzo importante che questo quinquennio ha rappresentato per Crevalcore e per i crevalcoresi.

Da giugno 2019 ad oggi, l’Amministrazione comunale ha garantito tutti i servizi ai propri cittadini, compreso nel travagliato periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

“Accanto ai servizi – dichiara il sindaco Marco Martelli – sui quali non siamo mai arretrati e sui quali anzi abbiamo potenziato la presenza, siamo riusciti ad “accantierare” tante opere pubbliche. Alcune di queste relative al completamento della ricostruzione del sisma del 2012, come il Municipio, il Teatro Comunale, il complesso monumentale di Villa Ronchi. Molte altre sono invece opere di cura e di rilancio della città con bandi vinti, come quello che ci permetterà a breve di inaugurare nuovi impianti sportivi all’aperto e una nuovissima pista per lo street skateboarding, e di rigenerazione degli spazi, come la realizzazione di una piazza verde e di un centro civico nella frazione di Palata Pepoli.”

Nelle 36 pagine della pubblicazione “Comune di Crevalcore. Il Bilancio sociale di fine mandato 2019-2024”, si trovano così riassunti tutti gli interventi e i progetti intrapresi, quelli terminati e le proposte nuove emerse nel frattempo. Attraverso dati, grafici e descrizioni comprensibili, il Bilancio spazia in tutti gli ambiti, fornendo una fotografia di quanto si è messo in campo nel quinquennio, anche rispetto alle gestioni più onerose e magari più “invisibili” alla cittadinanza.

Il Bilancio sociale di fine mandato sarà illustrato pubblicamente alla presenza del sindaco Marco Martelli e dell’intera Giunta Comunale in tutte le frazioni e nel capoluogo a partire da lunedì 4 marzo 2024. A questo appuntamento ne seguiranno, in un breve lasso di tempo, altri 5.

“Il Bilancio intende illustrare alla cittadinanza – conclude il sindaco Martelli – in maniera chiara e sintetica i principali obiettivi conseguiti durante la nostra azione amministrativa. Gli incontri con la cittadinanza saranno l’occasione per illustrare in modo trasparente, oggettivo e verificabile, gli obiettivi programmatici raggiunti durante tutto il mandato amministrativo, compresi gli anni imprevedibili della pandemia. Sarà così possibile fare domande e richiedere approfondimenti. Quel che è certo è che il nostro impegno è stato massimo come anche lo sforzo della struttura comunale che non ringrazierò mai abbastanza per l’impegno e l’abnegazione dimostrata.”

Il Bilancio sociale di fine mandato sarà distribuito, a partire dalla prossima settimana, direttamente nelle buchette della posta delle famiglie crevalcoresi, per consentire anche a chi non accede al web, per vari motivi, di poterne disporre in formato cartaceo. Sarà a disposizione, sempre in materiale cartaceo, anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP del Comune di Crevalcore da lunedì 11 marzo oltre che scaricabile dal sito istituzionale dell’ente.

Qui le presentazioni pubbliche del Bilancio sociale di fine mandato 2019-2024 del Comune di Crevalcore:

Lunedì 4 marzo 2024 – ore 20.30 – Caselle-Sammartini, presso circolo Arci Caselle

Martedì 5 marzo 2024 – ore 20.30 – Bolognina, presso Centro civico Mazzoni

Giovedì 7 marzo 2024 – ore 21.00 – Palata Pepoli, presso Oratorio parrocchiale

Venerdì 8 marzo 2024 – ore 20.30 – Galeazza, presso Teatrino del Convento

Sabato 9 marzo 2024 – ore 10.00 – Capoluogo, presso Sala Ilaria Alpi

Mercoledì 13 marzo 2024 – ore 20.30 – Bevilacqua, presso Sala riunioni del Centro sportivo

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore