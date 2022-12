Che Natale sarebbe senza Panettone?

Si narra che quando, alla vigilia di Natale del 1495, Ludovico radunò la sua corte per ricchi e lauti festeggiamenti, qualcosa andò storto in cucina. Un certo Toni, l’aiutante incaricato ad occuparsi dei dolci, si addormentò stremato dalla fatica e le ciambelle andarono bruciate. Per rimediare al danno impastò in fretta e furia gli ingredienti rimasti: uova, burro, canditi e uvetta aggiungendoli agli avanzi dell’impasto per le ciambelle. Da qui il Pan di Toni, divenuto poi Panettone.

D’inverno rammorbidite il burro a bagno-maria e lavoratelo colle uova; aggiungete la farina e il latte a poco per volta, poi il resto meno l’uva e le polveri che serberete per ultimo; ma, prima di versar queste, lavorate il composto per mezz’ora almeno e riducetelo col latte a giusta consistenza, cioè, né troppo liquido, né troppo sodo. Versatelo in uno stampo liscio più alto che largo e di doppia tenuta onde nel gonfiare non trabocchi e possa prendere la forma di un pane rotondo. Ungetene le pareti col burro, spolverizzatelo con zucchero a velo misto a farina e cuocetelo in forno. Se vi vien bene vedrete che cresce molto formando in cima un rigonfio screpolato”.

dalla pagina Fb Regione Emilia-Romagna