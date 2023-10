Transizione ecologica, Regione apripista

Parte, nel cuore del Fiera District a Bologna, la Comunità energetica rinnovabile della Regione Emilia-Romagna. Il primo passo, nei prossimi mesi, sarà l’avvio dei lavori d’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di una delle torri di Kenzo Tange (in viale Aldo Moro, sullo stabile del civico 30): sarà questo il primo impianto della nascente Comunità energetica.

E intanto l’Amministrazione regionale lancia un invito, con una manifestazione d’interesse, a tutti i soggetti dell’area del Fiera District, pubblici e privati, per aderire alla Comunità energetica rinnovabile (Cer) voluta dall’Ente: dai Comuni di Bologna e Castel Maggiore fino alle associazioni di categorie e le imprese dell’intera area potenzialmente interessata.

Il progetto rientra all’interno del più ampio piano “Smart & Green Buildings”, cui la Giunta regionale sta lavorando per l’efficientamento energetico degli edifici nei quali si svolge l’attività regionale e per la razionalizzazione degli spazi, in un’ottica di riduzione ulteriore degli sprechi e dei consumi.

Le Comunità energetiche rinnovabili

Le Cer possono essere costituite da cittadini, Enti locali, imprese, associazioni unirsi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti pulite e rinnovabili. Rappresentano un modo innovativo e alternativo per intervenire a favore della transizione energetica, ridurre l’impatto del costo dell’energia sugli edifici direttamente connessi e l’impatto energetico sui partecipanti alla comunità. E proprio per questo la Regione Emilia-Romagna si è dotata di una legge regionale (la n. 5 del 27 maggio 2022, ‘Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente’) che individua le “azioni di sistema” e le misure di sostegno e promozione dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, prevedendo l’erogazione di contributi e strumenti finanziari che accompagnino le comunità dalla costituzione e progettazione, fino all’acquisto e alla installazione degli impianti di produzione e accumulo.

