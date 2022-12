Crevalcore: Assemblea pubblica con il sindaco Marco Martelli e l’intera giunta comunale

Prevista, per mercoledì 14 dicembre alle 20.45, presso l’Auditorium Primo Maggio in viale Caduti di via Fani, 300, un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza per affrontare questioni di attualità e relazionare sulle attività in corso, alla presenza del sindaco Marco Martelli e dell’intera giunta comunale.

“Un’occasione – dichiara il sindaco Marco Martelli – da non perdere perché tanti sono i temi da discutere

in un momento così critico dal punto di vista sociale ed economico. Vogliamo spiegare e condividere quali scelte si stanno mettendo in campo in una fase particolarmente complessa e delicata pure per i Comuni che sono alle prese con i problemi legati all’attuazione del Pnrr, alla nuova legge di bilancio dello stato, al caro bollette.”

L’assemblea affronterà il tema delle azioni intraprese dal Comune e volte, in prima battuta, al risparmio energetico quali: lo spegnimento ragionato dell’illuminazione pubblica, l’abbassamento del riscaldamento negli edifici pubblici e il contenimento delle luminarie natalizie.

Inoltre verranno illustrati i progetti finanziati dal Pnnr come il nuovo Polo per l’infanzia e i progetti già in fase di messa a terra, come ad esempio la realizzazione delle nuovo strutture sportive nel parco Armando Sarti grazie al bando pubblico ‘Sport e periferie’ ovvero: una pista da skate, campi da basket e volley, un’arena per iniziative pubbliche.

“Sarà un momento importante anche per aggiornare sui cantieri già aperti come il teatro comunale e la sede municipale – conclude il sindaco Martelli – oltre che le azioni e i progetti che si stanno delineando in modo definitivo sulle nostre frazioni quali Villa Ronchi a Bolognina e la rigenerazione del ex scuole a Palata Pepoli.”

