Innovazione e territorio, nasce la “Farmacia 4.0”: integrata con telemedicina e ambulatori collettivi

Si tratta del progetto “Farmacia 4.0 Argenta” che sarà realizzato, nei prossimi 24 mesi, nel comune ferrarese con criteri di riqualificazione ecosostenibile e basso consumo energetico: un’infrastruttura territoriale-digitale per l’innovazione sociale negli ambiti dell’assistenza sociosanitaria. Questo grazie alla convenzione tra la Regione Emilia–Romagna e la società in house del Comune di Argenta, Soelia Spa, che durerà fino al 31 dicembre 2024 quando dovrà essere ultimata ed entrare in funzione.

Costo complessivo dell’infrastruttura territoriale sarà di oltre 916 mila euro di cui 575mila a carico della Regione con fondi derivanti dall’Accordo di programma col Ministero dello Sviluppo economico del 29 marzo 2022 e 341mila da parte di Soelia Spa.

L’intervento poggia sulla ristrutturazione e l’infrastrutturazione di un vecchio immobile oggi inutilizzato e abbandonato: un edificio circa 380 metri quadrati su due piani che si trova nel centro di Argenta (Fe), circondato da un parco pubblico di proprietà comunale e che sarà aperto alla popolazione. Si tratta di una riqualificazione per la nuova destinazione d’uso in linea con le prime raccomandazioni emerse dallo Smart City sustainable lab dell’Università di Parma. Inoltre, in coerenza con alcuni aspetti della Missione 2 del Pnrr, si punterà ad ottenere un edificio a impatto ambientale ridotto utilizzando materiali a Km 0 e adottando un’impiantistica adatta a minor dispendio energetico.

regione.emilia-romagna.it