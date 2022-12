Evangelisti (FDI): Ingiustificata autocelebrazione di Bordon, la sanità bolognese è al collasso

L’autocelebrazione del direttore dell’Azienda USL Bordon è inaccettabile e non restituisce la situazione che stanno vivendo sia i cittadini sia i medici che tutti gli operatori sanitari. Ci troviamo di fronte a bocciature provenienti da tutti i settori: l’assenza di medici, il caos nei pronto soccorso cittadini, la mancata apertura H24 di quelli di provincia, il problema delle le liste d’attesa ancora lunghissime sono solo la punta di un iceberg molto più profondo in cui le soluzioni sono, ad esempio, i laboratori analisi sostituiti in provincia con modelli tecnologici che però non restituiscono le stesse prestazioni e comportano assunzioni di responsabilità maggiori sui professionisti. È questo è solo un esempio. Potremmo parlare di posti letto, dei servizi tagliati, delle prestazioni a degenti impartite con spostamenti su presidi diversi e di altro.

Il tutto si sintetizza in 880 milioni di buco alla voce regionale sulla sanità ma la Regione assieme all’amministrazione non solo sono incapaci di autocritica, ma ostentano una tracotanza davvero fuori luogo.

Marta Evangelisti

Capogruppo FDI

Regione Emilia-Romagna