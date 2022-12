Ciclovia del Sole: si apre il processo partecipativo per le linee guida progettuali

Continuano i lavori per la realizzazione della Ciclovia del Sole sul territorio bolognese. Da un mese si è concluso l’iter di affidamento, che ha visto la Città metropolitana di Bologna aggiudicare il servizio per l’aggiornamento del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, utile a proseguire l’intervento di attuazione del percorso cicloturistico nella prima fase di lavori sul tratto sud della Ciclovia del Sole. Seguirà una seconda fase di lavori finanziati con risorse PNRR.

I Comuni interessati da quest’opera sono Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, per una lunghezza complessiva del percorso di circa 19 chilometri.

San Giovanni in Persiceto e Crevalcore saranno interessati da interventi migliorativi del percorso esistente. Casalecchio, Sasso Marconi e Marzabotto saranno interessati dalla progettazione di un nuovo tratto appenninico della Ciclovia.

Lo studio di progettazione capogruppo è “Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito Architetti Associati” anche chiamati FAHRE associati, il cui primo compito verterà sull’aggiornamento migliorativo del tracciato valutato con il PFTE. Per raggiungere questo obiettivo, tutta la comunità degli stakeholders, dei beneficiari e degli utilizzatori della Ciclovia è chiamata a contribuire alla progettazione nell’ambito del processo partecipativo avviato per definire le linee guida progettuali che condurranno il lavoro dei tecnici, coralmente alla Città metropolitana. Una progettazione condivisa, infatti, è funzionale alla definizione di un più articolato progetto di rigenerazione, non solo fisico, ma anche sociale, che si propone di esprimere i bisogni e le aspettative delle comunità.

Per permettere l’espressione dei bisogni di ognuno, anche singolarmente, verranno utilizzati un questionario e una mappa online, compilabili qui fino al 14 gennaio 2023.

