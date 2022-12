Evangelisti (FDI): Serve un confronto allargato sull’editoria

Fare il punto in maniera approfondita sullo stato di salute dell’informazione regionale per trovare soluzioni che trascendano i soliti ammortizzatori sociali o gli sterili piani di sostegno all’editoria. Questi gli obiettivi di una risoluzione che il Gruppo di Fratelli d’Italia presenterà in Assemblea legislativa in risposta anche al recente sviluppo che ha interessato l’agenzia di stampa DIRE, dove l’editore ha annunciato un pesantissimo taglio negli occupati.

“Presentiamo una Risoluzione invece di un qualunque altro atto assembleare -ha detto la capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti- perché vogliamo che sul problema si confronti l’intero Consiglio regionale. E’ da tempo, infatti, che del tema dell’editoria si occupa solo ed unicamente la Giunta, la quale non ha saputo proporre altro se non dei generici piani di sostegno con risorse veramente misere se pensiamo che venivano erogate solo e unicamente a fronte di assunzioni a tempo indeterminato”.

Per Fratelli d’Italia, è tempo di mettere da parte ogni tipo di retorica e tutte le forze politiche della Regione devono interrogarsi sul tema dell’informazione e del giornalismo quale fondamentale baluardo della democrazia.

“Siamo a poche ore dall’approvazione del bilancio regionale -conclude Evangelisti- e tutti noi abbiamo nelle orecchie le evocative parole del Presidente Bonaccini su innovazione, società dell’informazione con le meraviglie che garantirà il Tecnopolo di Bologna e fantascientifiche startup che ingolosiscono imprenditori di tutto il mondo. Faccio presente che qualunque società avanzata degna di questo nome annovera tra i propri requisiti fondamentali, un sistema dell’informazione in buona salute e ciò anche a garanzia di un mercato e di un’imprenditoria veramente liberi e realmente competitivi. Credo quindi sia arrivato il momento per l’ente regionale occuparsi del problema delle crisi delle imprese dell’informazione, della concentrazione delle proprietà del precariato tra i propri lavoratori e dei sistemi di finanziamento in maniera seria, competente e matura per evitare le disfunzioni a cui assistiamo da troppo tempo”.

Marta Evangelisti

Capogruppo FDI – Regione Emilia Romagna