Durante i giorni di chiusura per le feste di Natale e fine anno sarà garantita la reperibilità degli uffici dello Stato Civile: in particolare per:

denunce di decesso

denunce di nascita in scadenza al decimo giorno dalla nascita.

Dalle ore 8 alle ore 12, nei seguenti giorni:

–

–

–

3381059328. Il numero per la reperibilità è

comune.calderaradireno.bo.it