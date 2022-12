Persiceto, Alessandro Castellari presenta il suo nuovo libro “Care adultere”

Martedì 13 dicembre alle ore 17.30 nella sala consiliare del Municipio, la Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti vi invita alla presentazione del libro “Care adultere” di Alessandro Castellari (Minerva Edizioni), che trae spunto da alcune grandi opere letterarie per dialogare con alcune protagoniste memorabili in un avvincente viaggio nel sentimento e nella passione.

L’autore dialogherà con Maurizio Garuti; letture a cura di Paola Ballanti.

dalla pagina Fb Comune Persiceto