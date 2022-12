A Casalecchio le selezioni di Miss Mamma Italiana: vince Miriam Cassanelli da Persiceto

Selezione di “Miss Mamma Italiana” di domenica 11 dicembre a Casalecchio di Reno.

Tutte molte simpatiche, belle e ricche di talento, le Mamme in gara.

Vincitrice di selezione, per la categoria 25/45 anni, Miriam Cassanelli, vincitrice per la categoria “Miss Mamma Italiana Gold” (46/55 anni), Eliane Alves Dos Santos, vincitrice per la categoria “Miss Mamma Italiana Evergreen” (dai 56 anni a salire) a pari merito, Antonella Burattoni e Franca Dovesi.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso, da Elena Cerchiaro “Miss Mamma Italiana Gold 2022” e da Natasia Merighi.

dalla pagina Fb Miss Mamma Italiana