Fino a venerdì 30 dicembre è possibile partecipare a tre bandi emessi dal Comune per sostenere la pratica sportiva e le realtà attive a livello locale nel settore dell’associazionismo.

1) Bando per l’erogazione di Voucher sport 2022, rivolto a nuclei familiari residenti con 4 o più figli o con figli diversamente abili, che abbiano svolto corsi o attività sportiva in associazioni locali

Termine di presentazione delle domande: 30 dicembre 2022 ore 24.00.

L’avviso pubblico è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione di un voucher per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport.

Sono individuati come possibili beneficiari:

nuclei familiari, con Isee da 0 a 28.000 euro, con quattro o più figli

giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni e che fanno parte di un nucleo familiare in classe Isee da 0 a 28.000,00.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del valore massimo pari a € 200 e non può superare in ogni caso il valore del costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario.

Condizione necessaria e sufficiente per avere diritto al voucher, è che i beneficiari devono praticare attività sportiva in associazione o società sportiva dilettantistica operanti nel territorio di San Giovanni in Persiceto.

Scarica l’avviso e il modulo di domanda

2) Contributi straordinari per associazioni sportive che gestiscono impianti comunali, con deficit di bilancio da gennaio e ottobre 2022

Termine di presentazione delle domande: 30 dicembre 2022 ore 24.

Il bando mette a disposizione € 51.000 per contributi alle attività sportive extrascolastiche di minori, compresi tra i 5 ed i 17 anni e € 9.000 per contributi alle attività di educazione motoria e gioco sport nelle scuole primarie (classi dalla prima alla quarta). L’iniziativa mira a dare un supporto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti comunali in concessione per evitare il rischio del dissolvimento del capitale sociale comunitario accumulato nel tempo dalle esperienze gestionali dei dirigenti, dalle competenze tecniche degli operatori sportivi e dai legami interpersonali di atleti, famiglie e tifosi.

Scarica l’avviso e il modulo di domanda

3) Contributi e vantaggi economici a progetti di interesse collettivo 2022 per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi da parte di associazioni attive a livello locale

Termine di presentazione delle proposte progettuali: 30 dicembre 2022, ore 12.00.

Ciascun soggetto potrà presentare un massimo di 2 progetti complessivamente, per ognuno dei quali potrà essere riconosciuto un contributo compreso tra € 500 e € 2.500.

Scarica l’avviso e il modulo di domanda

