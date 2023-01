A Persiceto il musical per famiglie “Malefici”

Com’erano, da bambini, i cattivi delle fiabe?

E perché sono diventati cattivi?

Il comico, scrittore, attore e cantautore Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi col musical per famiglie “Malefici”, che debutterà in anteprima al Teatro comunale di Persiceto (Corso Italia 72) sabato 14 (ore 15) e domenica 15 gennaio (ore 17).

Adatto a bambini da 4 anni in su, lo spettacolo non vuole giustificare i celebri antagonisti delle fiabe per le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate.

Biglietti: intero € 12,00, ridotto € 10,00

Prevendita:

Biglietteria del Teatro comunale, corso Italia 72, tel. 051.825022, biglietteriateatro@comunepersiceto.it

mercoledì ore 10-12, sabato ore 17-19

dalla pagina Fb Comune Persiceto