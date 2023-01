Anzola: il Sindaco Veronesi ricorda Adolfo Lipparini

Ci ha purtroppo lasciati Adolfo Lipparini.

Già assessore comunale in una precedente amministrazione anzolese, ebbi la fortuna di averlo come compagno di banco in consiglio comunale, per un intero mandato, alle mie prime esperienze politico-amministrative.

Di lui, tra i tanti, conservo il ricordo di una citazione che spesso amava fare con particolare riferimento ad una favola di Fedro (Il cane fedele al suo padrone).

Innumerevoli le sue presenze ed esperienze nel mondo del volontariato.

Una grande, grave e brutta perdita per il nostro Comune.

Ciao Adolfo e mille grazie per il tanto che hai fatto per tutta la nostra comunità.

Condoglianze a tutta la famiglia di Adolfo ed ai suoi cari.

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi