Norme anti-Covid, terza violazione per un bar di Anzola

Terzo intervento delle forze dell’ordine nei confronti di un bar di Anzola dell’Emilia a seguito della segnalazione di alcuni cittadini.

I carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale sono intervenuti sul posto notando la presenza di una trentina di avventori in violazione delle norme sul distanziamento. Il titolare dell’attività è stato quindi multato di 400 euro in aggiunta al provvedimento di chiusura provvisoria del bar per 5 giorni.

Nei confronti del bar si tratta del terzo intervento comminato dalle forze dell’ordine, infatti, nel 2020 l’attività era stata chiusa due volte, in entrambi i casi a seguito dell’organizzazione di feste in pieno lockdown.