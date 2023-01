Comunicato ufficiale A.C. Persicetana: chiarimenti relativi ad una proposta di collaborazione tra società di calcio locali

A seguito delle numerose richieste di informazioni, la società A.C. Persicetana pubblica il presente comunicato per fornire chiarimenti relativi ad una proposta di collaborazione tra società di calcio locali.

In data 24 settembre 2022 siamo stati invitati dall’amministrazione comunale di Persiceto a partecipare ad un incontro riguardante una possibile collaborazione tra le società calcistiche del comune: A.C. Persicetana, F.C. Persiceto 85, Tre Borgate e Decima Calcio. A tutti gli intervenuti è stata presentata, dalla società F.C. Persiceto 85, la proposta di creare una realtà calcistica comunale unica.

Durante questi mesi, tramite vari incontri, le società interpellate, come richiesto dall’amministrazione comunale, hanno cercato di valutare la fattibilità di realizzare tale operazione di collaborazione che alla fine si è ridotta solo alla partecipazione delle società A.C. Persicetana e F.C. Persiceto 85, in quanto le restanti società hanno dichiarato di non essere interessate alla proposta.

Ad oggi comunichiamo che la ricerca di questa possibile collaborazione si è interrotta per volontà ufficiale della società F.C. Persiceto 85 che ha deciso di non proseguire oltre negli incontri programmati. Precisiamo che da parte nostra abbiamo sempre manifestato l’interesse e la volontà a portare avanti l’iniziativa in qualsiasi forma o maniera si fosse deciso di gestirla, non ponendo nessun veto o condizione su nessun argomento a base delle collaborazione.

Pur non entrando nel merito delle motivazioni che hanno indotto la società F.C. Persiceto 85 a formulare prima una proposta di collaborazione e poi a comunicare di non volerla proseguire ulteriormente, motivazioni che non spetta a noi commentare, rassicuriamo i nostri tesserati, collaboratori, e tifosi che le attività della società A.C. Persicetana continueranno regolarmente come sempre fatto.