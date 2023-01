Aperto il bando da 1,2 milioni di euro per interventi nel settore dell’apicoltura

È attivo il primo bando relativo alla nuova programmazione regionale – Pac 2023-2027 – che mette a disposizione del settore apicoltura 1,2 milioni di euro, destinandoli al finanziamento delle azioni di assistenza tecnica, degli investimenti e delle attività di comunicazione e promozione.

È possibile presentare la domanda di aiuto attraverso l’applicativo Siag messo a disposizione da Agrea, entro il 10 febbraio 2023. Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute nel citato periodo a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Il nuovo anno apicolo (1 gennaio – 31 dicembre) è stato suddiviso in due periodi: “primo periodo”, dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2023, e “secondo periodo”, dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023. Delle risorse assegnate, circa 980mila euro saranno già messi a disposizione degli apicoltori e delle loro forme associate nel primo periodo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi previsti dalla programmazione regionale, la restante quota (oltre 200mila euro) sarà a disposizione per garantire l’attuazione, nel secondo periodo, degli interventi ritenuti indispensabili per il settore (in particolare assistenza tecnica e azioni di comunicazione e promozione).

Il nuovo avviso pubblico si riferisce al primo periodo; la tipologia di Interventi/azioni attivate ed attività ammissibili, l’individuazione dei beneficiari e le relative percentuali di contributo, sono dettagliati all’allegato 2 della Delibera regionale n. 27/2023. Nella primavera del 2023 si provvederà, con una integrazione del bando, al finanziamento degli Interventi e azioni da attivare nei restanti 5 mesi di quest’anno.

regione.emilia-romagna.it