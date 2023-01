Informazione, Piccinini (M5S): “Solidarietà ai giornalisti dell’agenzia Dire in sciopero”

Massima vicinanza e solidarietà ai giornalisti dell’agenzia Dire che hanno scioperato contro il piano di tagli avanzato dalla proprietà e il mancato pagamento di due mesi di stipendio: è quanto esprime Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. “L’annuncio di un piano di 20 esuberi ci preoccupa molto perché andrebbe a colpire duramente una voce indispensabile nel panorama dell’informazione dell’Emilia-Romagna e non solo – spiega Silvia Piccinini – Per questo l’auspicio è quello che si possa trovare al più presto un accordo che abbia come obiettivi primari sia la piena tutela dei livelli occupazionali che la salvaguarda della qualità dell’informazione che la Dire garantisce da sempre” conclude la capogruppo regionale M5S.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna