Persiceto, individuato il responsabile dell’incidente in circonvallazione Vittorio Veneto

In seguito all’incidente avvenuto nella notte in circonvallazione Vittorio Veneto 33, la Polizia Locale Comunale è intervenuta per un sopralluogo. Non è stato fortunatamente registrato nessun ferito ma danni consistenti ad una abitazione.

La pattuglia della polizia ha interrogato i residenti della zona per rintracciare il pirata della strada che non si è fermato. Incrociando i dati forniti dalla videosorveglianza la pattuglia ha individuato il responsabile a cui verranno addebitate le spese e le conseguenze di non essersi fermato.

