Persiceto: arrestato 37enne per abusi sulla figlia 14enne

Un uomo di 37 anni, originario del centro Africa e abitante a San Giovanni in Persiceto, è stato tradotto in carcere su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari a seguito delle indagini condotte dagli uomini della locale caserma dei carabinieri. L’uomo risulta infatti indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia minore a seguito delle dichiarazioni della 14enne, che aveva confessato ad un’amica di scuola di avere rapporti sessuali con il proprio padre. Successivamente la ragazzina aveva ripetuto il suo racconto alla presenza del personale inquirente, poi suffragato anche da esami ginecologici.

Ora la 14enne è stata allontanata dal contesto familiare, presenti altre due sorelle minori che non avrebbero subito violenze, e introdotta in una struttura protetta nell’ambito di un programma di recupero per vittime di abusi sessuali.