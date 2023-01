Viaggio a Dubai: organizzato è meglio se vuoi vivere la vacanza dei sogni

Dubai si conferma la migliore destinazione turistica del 2022 degli Emirati Arabi Uniti e al secondo posto a livello globale. Un bel successo per questa splendida destinazione sempre più gettonata dai Vip e dai traveller di tutto il mondo per le sue attrazioni di lusso oltre che per le bellezze architettoniche, culturali e naturali.

Le cose da vedere e da fare in questa meta da sogno sono moltissime: ecco perché un viaggio a Dubai organizzato con un tour operator online come Tramundi può essere la soluzione perfetta per vivere una vacanza memorabile in questo magico luogo. Viaggiare in gruppo qui può essere l’occasione per partire all’insegna del divertimento, fare nuove amicizie, condividendo un’esperienza con altri viaggiatori che condividono le tue stesse passioni. Inoltre, con un viaggio di gruppo, completamente programmato, puoi uscire dai confini della città ed esplorare anche tutte le magnifiche zone vicine a Dubai, zone che non avresti mai pensato di visitare.

Un esempio? Il mercato del pesce di Ras Al Khaimah oppure Palm Jumeirah, la più grande isola artificiale del mondo. Nel tour delle città non può mancare anche una tappa ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Uniti, per ammirare le fantastiche e altissime Etihad Towers, la scenografica moschea dello Sceicco Zayed e il suggestivo Museo del Louvre.

Da non perdere, poi, Muscat, capitale del Sultanato, con la Moschea del Sultano Qaboos, il Palazzo di Al-Alam e i forti portoghesi Mirani e Jalali. Ti stai chiedendo cosa fare poi a Dubai? Rimanendo in città si può visitare il centro commerciale Souk Al Bahar, realizzato puramente in stile arabesco, oppure salire fino all’osservatorio Burj Khalifa per godere di una vista mozzafiato sul mondo o, ancora, salire a bordo di un tradizionale taxi acqueo per attraversare il Dubai Creek.

Ovviamente qui non mancano le possibilità di divertimento. Un consiglio? Prova a vivere un’avventura nel deserto, meglio se a bordo di un 4×4 per cavalcare le dune. Un’altra idea può essere quella di dirigersi in direzione del castello di Jabrin e del forte di Bahla, nell’Oman, per poi fermarsi ad ammirare il panorama e assaggiare qualche piatto tipico in uno dei ristoranti locali. Una città piena di sorprese, sia a livello culturale che gastronomico, ma anche di cultura.

A tal proposito: lo sai che Dubai è una delle mete preferite anche per le vacanze studio? Qui si trova la Middlesex University Dubai, vero centro d’eccellenza per chi vuole imparare l’inglese.