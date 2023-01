Persiceto e Decima: eventi in occasione dell’Epifania

“A brusa la vecia!”

Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19, quest’anno tornano i roghi delle Befane nella campagna decimina a cura del CIB Comitato Italiano Befanari:

Giovedì 5 gennaio

ore 17.45, piazza delle Poste 9, I Befanari bucanieri

ore 18, via Samoggia Vecchia 1, La Befana dei bambini presso Magoni

ore 19, via Pironi 4, Simone e Nicolò Serrazanetti

ore 19.30, via San Cristoforo 180 (ex campo sportivo Arginone), presso Famiglia Lanzi

ore 21, via Calcina nuova 120, presso Famiglia Sgarbi

Venerdì 6 gennaio

ore 18, via Calcina Nuova (tratto ghiaiato dopo il Cavone), La Befana dei Ciocapiat

Inoltre il 6 gennaio alle ore 12 la Pro Loco S. Giovanni in Persiceto e il circolo TV vi aspettano presso l’igloo grande in piazza del Popolo, pranzo a base di polenta con ragù e salsiccia (€ 10,00), con possibilità di asporto (prenotazioni tel. 327.9331945) e alle 17.15, sempre in piazza del Popolo, si esibirà il gruppo “PersiBrass – Ottoni in concerto”.

dalla pagina Fb Comune Persiceto