7 gennaio 2023: Crevalcore ricorda a diciotto anni dal disastro ferroviario

In occasione del 18° anniversario del disastro ferroviario avvenuto a Crevalcore, l’Amministrazione Comunale ricorda le 17 vittime che persero la vita.

La cerimonia si svolge in due tempi, nella giornata di sabato 7 gennaio 2023:

– alle ore 10.00 presso la Chiesa Arcipretale di San Silvestro, in via Matteotti a Crevalcore, celebrazione in suffragio delle Vittime officiata da Don Maurizio Guarise, parroco del Duomo di Legnago (VR);

– alle 11.00 presso il Parco “7 gennaio 2005” alla Bolognina di Crevalcore, deposizione di fiori al Cippo dedicato alle vittime.

Saranno presenti:

Irene Priolo – Vice Presidente e Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile – Regione Emilia-Romagna

Simona Larghetti – Consigliera delegata a Mobilità ciclistica e Progetto bicipolitana, Sicurezza stradale, Progetto Servizio Ferroviario Metropolitano – Città metropolitana di Bologna

Claudio Mazzanti – Presidente della Quarta commissione consiliare per mobilità, infrastrutture, opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzione – Comune di Bologna

Parteciperanno inoltre rappresentanze civili, militari e religiose tra cui: Ferrovie dello Stato, Prefettura e Questura.

Saranno presenti diverse delegazioni di Comuni invitati e diverse Associazioni del territorio.

Le iniziative hanno il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna.

Sonia Camprini

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore