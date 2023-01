Potenziare le competenze digitali: al via corsi destinati alle donne e alle persone che non lavorano

I corsi sono disponibili sulla banca dati OrientER. Si consiglia di selezionare la Provincia di interesse e la Tipologia di offerta formativa ‘Formazione per l’aggiornamento delle competenze di base’, quindi effettuare la ricerca.

Come funziona

Si tratta di opportunità formative di breve durata che contengono la costruzione per ciascun utente di un proprio percorso personalizzato in funzione delle competenze pregresse. I progetti sono strutturati avendo a riferimento il Digital competence framework for Citizens (DigComp 2.2) che definisce 4 aree chiave della competenza digitale: alfabetizzazione su informazioni e dati; comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza; risoluzione di problemi.

