Webinar “Emilia-Romagna: plurale, equa, inclusiva in un’Europa interculturale”

“Emilia-Romagna: plurale, equa, inclusiva in un’Europa interculturale”: è questo il titolo scelto per il webinar gratuito organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e da ART-ER nell’ambito del progetto EU-BELONG | An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe’s Regions, e che si terrà il 19 gennaio 2023 dalle ore 14.30 alle 17.

regione.emilia-romagna.it