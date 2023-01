Servizio Civile, 7 posti in E-R con Confcooperative

Confcooperative Emilia Romagna mette a disposizione 8 posti per il Servizio Civile Universale nell’ambito del progetto “Comunità resilienti” (durata 12 mesi) finalizzato a coinvolgere i giovani volontari in iniziative dedicate ai temi dello sviluppo sostenibile, al rilancio delle aree marginali e alle attività formative rivolte agli studenti.

Le disponibilità riguardano la sede regionale e la sede metropolitana dell’Organizzazione a Bologna, le sedi provinciali di Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Piacenza e la sede nazionale di Roma.

I ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati a vivere questa esperienza (che prevede un compenso mensile netto di € 444,30) potranno presentare la loro candidatura indirizzata all’Ente titolare del progetto prescelto (in questo caso Confcooperative Emilia Romagna) esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it. Le domande vanno presentate entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023.

Per fornire maggiori informazioni e rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti, Confcooperative Emilia Romagna organizza un incontro online informativo (su piattaforma Zoom) rivolto agli aspiranti candidati e in programma giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 21. Ecco il link per iscriversi all’incontro: https://bit.ly/3IF8V72.

Giovanni Bucchi

Addetto stampa Confcooperative Emilia Romagna