Abbattimento alberi Ciclovia (UpA): presenteremo interrogazione

In merito all’abbattimento doloso di centinaia di alberi lungo il tracciato della Ciclovia del Sole, i consiglieri metropolitani Diego Baccilieri, Angela Bertoni ed Alessandro Santoni di Uniti per l’alternativa preannunciano un’interrogazione sull’accaduto e si chiedono come sia potuto accadere un accesso non consentito ed addirittura con ruspe ed altri mezzi meccanizzati, oltre a voler verificare se vi siano stati ritardi nell’intervento nonostante le segnalazioni ricevute

Uniti per l’Alternativa Città Metropolitana Bologna