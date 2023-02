Calderara: il progetto Pop-House è giunto alla selezione delle candidature

A fine ottobre, insieme al Presidente Stefano Bonaccini e Ilaria Avoni di Piazza Grande , che ringrazio, avevamo presentato il progetto Pop-House , su cui abbiamo lavorato per mesi al fine di creare un nuovo modello di abitare, un nuovo modello di welfare da sperimentare in un momento dove anche l’emergenza abitativa è un tema rilevante.

Avevamo detto, e per questo ci siamo impegnati, che la nostra scommessa sarebbe stata di fare di Pop-House un’esperienza unica nel territorio e con pochi eguali in Italia. Un’esperienza di vicinato attivo e solidale che doveva interessare giovani coppie, anziani soli e studenti universitari.

E così è, ed è già realtà perché i numeri ci danno ragione e ci devono anche far riflettere data la domanda, auspicando che questa buona pratica possa essere esportata ed utilizzata da altri Enti. Il bando di selezione, concluso a fine dicembre, infatti, restituisce dei numeri importanti e ha visto 229 candidature per sistemazioni di lungo periodo e 24 candidature per alloggi temporanei.

La commissione, quindi, coerentemente con la progettualità, ha selezionato le domande idonee assegnando gli appartamenti e creando un mix sociale come era nelle nostre intenzioni :

5 persone singole

1 coppia over 65

3 nuclei familiari con figli

2 nuclei monogenitoriali

5 giovani coppie

7 studenti universitari UniBo, grazie alla collaborazione con Er.go.

Avanti, convinti che “vivere insieme, per vivere meglio”.

