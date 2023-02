Festa di Sant’Agata 2023

Il 5 febbraio ricorre a Sant’Agata Bolognese la festa patronale, importante momento di festa, di culto e di tradizioni.

Dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00 in via 2 agosto 1980, piazza Riva e piazza della Vittoria appuntamento con “I banchi della festa” che proporranno la migliore gastronomia, i prodotti tipici locali con l’assaggio di vini e prelibatezze varie, rigorosamente di altissima qualità. A cura della “Consorteria del Maiale” gnocco fritto e frittelle di riso. Non mancheranno inoltre le esposizioni di articoli di abbigliamento e prodotti per la casa a prezzi speciali.

Per tutta la giornata musica spettacolo e animazione a cura di Studio Music Web Radio.

Alle ore 8:30 e alle ore 11:00, presso la Chiesa dei Santi Andrea e Agata, si svolgerà la Messa Solenne per la festività della Santa Patrona.

A partire dalle ore 8:30 in piazzetta Ferruccio Lamborghini 2° autoraduno di autovetture d’epoca e storiche. Manifestazione non competitiva organizzata in collaborazione col Team San Luca di San Giorgio di Piano: ore 10:00 partenza delle auto verso Crevalcore con rientro previsto per le ore 12:00 e sfilata per le vie del centro.

Alle ore 17:00 nella Sala del Consiglio “Angelo Vassallo” incontro “Da to cure a to care… l’importanza di fare prevenzione al femminile” con il patrocinio AUSL Bologna tavola rotonda organizzata da dipetto APS in collaborazione con personale medico AUSL Bologna. Relatori: Dottor Maccaferri Roberto (Medico Oncologo Ospedale San Giovanni in Persiceto), Dottoressa Galluzzo Valentina (Chirurgo Senologo Ospedale Bellaria), Dottoressa Pezzella Concetta (Psicologa Ospedale San Giovanni in Persiceto), Roda Tiziana (Infermiera Oncologia Ospedale San Giovanni in Persiceto). Al termine degli interventi confronto con il pubblico presente in sala, a seguire buffet organizzato dall’Associazione Proloco Santagatese.