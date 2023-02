Chambolle Musigny, la potenza e la finezza di un grande vino di Borgogna

Chambolle-Musigny è uno dei comuni più rinomati della regione della Côte-d’Or, in Borgogna. Gli sforzi fatti dai viticoltori locali nel corso degli ultimi decenni hanno permesso al villaggio di diventare un punto di riferimento sulla mappa mondiale quando si tratta di vino rosso pregiato. In un paesaggio lussureggiante e soleggiato con una leggera brezza che fa frusciare le foglie, una ninna nanna naturale calma il cuore e fa scivolare tutte le preoccupazioni all’orizzonte. I vini Chambolle Musigny hanno più o meno questo effetto, quindi portarli a casa è un ottimo modo per vivere un’esperienza unica, da condividere con familiari ed amici.

Laddove il vino del vicino settentrionale Gevrey-Chambertin ci parla di potenza e struttura, e il vicino meridionale Vosne Romanee propone complessità e finezza, i vini di Chambolle-Musigny sono più delicati, ed è per questo che spesso questa regione è riconosciuta come la più “femminile” delle denominazioni della Cote de Nuits, nell’estremo nord della Borgogna. Sobri e spesso lenti a mostrare la loro vera forma, i vini di Chambolle Musigny, e in particolare quelli che provengono dai 2 siti Grand Cru Le Musigny e Bonnes-Mares, sono spesso descritti come “eterei”, esprimendo alla perfezione la finezza e la grazia dell’uva Pinot Noir, ma con un potere ammaliante che sovrasta tutto. Il classico adagio “un pugno di ferro in un guanto di velluto” sembra riassumere abbastanza bene lo stile di questi vini. Ciò che molti si chiedono è cosa rende il vino di questo territorio così unico? Cosa c’è di così speciale nei suoi Grands Crus? Scaviamo un po’ più a fondo non solo nel dove, ma anche nel perché e nel come nascono questi vini.

La qualità e le caratteristiche del terroir di Chambolle-Musigny sono state riconosciute molti secoli fa. Già nel Medioevo i monaci locali avevano impiantato qui i primi vigneti e il vino che essi producevano ottenne numerosi consensi a livello locale. Nonostante le ridotte dimensioni del villaggio, che conta appena 400 abitanti, i vini di sono stati tra i primi di tutta la Francia a ricevere la denominazione di qualità AOC designata nel 1936, lo stesso anno in cui il suo vigneto di maggior fama, Le Musigny, è stato insignito dello status di Grand Cru. La qualità di questo particolare vigneto era conosciuta dai locali da molto prima, tanto che nel 1882 i residenti decisero di aggiungere il suo nome a quello del villaggio, prima conosciuto solo come Chambolle.

Come in molte delle denominazioni della Borgogna, la pendenza e l’aspetto dei vigneti giocano un ruolo importante nella qualità finale dei vini. Tutti i vigneti si trovano tra il piccolo paese situato in cima alla collina e si estendono fino alla base della scarpata. Tutti i migliori vigneti, compresi i migliori Premiers Crus, sono rivolti a sud-est e si trovano a metà pendio. Evidentemente qui c’è qualcosa di particolarmente speciale che permette all’uva Pinot Noir di sfoggiare il suo abito più brillante. Il nome Chambolle deriva da champ bouillant, che significa “campo bollente / gorgogliante”, e fa riferimento ai torrenti d’acqua che scorrono lungo i pendii dopo forti piogge. Nel corso dei millenni, la pioggia e i rivoli che si creano con essa, hanno portato via gran parte del suolo superficiale dei vigneti nel pendio medio, il che significa che i sottosuoli calcarei più duri sono più vicini alla superficie, e ciò che resta del suolo argilloso è sottile. In questo modo si controlla naturalmente il vigore e la resa della vite.

Come accennato in precedenza, Chambolle-Musigny possiede 2 vigneti Grand Cru; Le Musigny, che si trova vicino al confine con il Clos de Vougeot Grand Cru, e Bonnes Mares, situato al confine con Morey-Saint-Denis. Tuttavia ci sono diversi siti Premier Cru che sono stati a lungo considerati molto vicini alla qualità del Grand Cru e potenzialmente meritevoli di essere elevati a questo status. Les Amoureuses è uno di questi, situato direttamente a est di Le Musigny. Altri siti di grande pregio sono Les Charmes, Les Cras e Les Fuees. Un esempio di vino rosso Chambolle-Musigny di gran classe offre aromi puri di violetta, bacche nere e rosse, ciliegia scura e terra umida, uniti a un’eleganza vellutata, un palato medio morbido, e finezza e potenza che conducono ad un finale lungo e a grana fine.

Altra domanda che gli appassionati si pongono è dove acquistare un vino Chambolle Musigny. La risposta è molto semplice, basta rivolgersi online a portali specializzati come Svino. Un’ultima curiosità: la denominazione produce vino Pinot Noir quasi per il 100%. Uno dei più grandi proprietari terrieri e produttore molto rispettato della zona, il conte George de Vogüé possiede un minuscolo appezzamento di 0,6 ettari di uve Chardonnay nel Musigny Grand Cru, etichettato come Musigny Blanc; si tratta del Grand Cru di vino bianco più piccolo di tutta la Borgogna.