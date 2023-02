Premio a DumBo: dichiarazione di Rita Ghedini

In relazione al premio nazionale “Amministrazione, cittadini, imprese” assegnato a DumBo, spazio gestito da Open Event (società formata dall’agenzia di eventi e comunicazione Eventeria e dalla cooperativa sociale Open Group), una dichiarazione di Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna.

“L’attribuzione del Premio “Amministrazione, cittadini, imprese 2022” di Fondazione Italiadecide a DumBo è la conferma di ciò che sosteniamo da tempo: la collaborazione tra pubblico e privato, nelle forme dell’amministrazione condivisa, che il Comune di Bologna ha provveduto recentemente a fare oggetto di uno specifico e avanzato regolamento, costituisce un modo eccellente e generativo per il recupero di beni comuni e la rigenerazione urbana, economica e sociale di ambiti destinati all’abbandono e al degrado. La cura “in comune” dei luoghi e delle relazioni può generare buona economia, inclusione sociale, cultura e energia creativa, grazie al capitale di fiducia che viene mobilitato dall’assunzione reciproca di responsabilità e dai processi partecipati. Sosteniamo convintamente un’idea di pubblic procurement rivolta a favorire lo sviluppo dell’economia sociale. La cooperazione include in sé, nel principio mutualistico che la guida, gli elementi fondamentali per essere protagonista di questo modello di gestione delle comunità”.

Silvestro Ramunno – Homina