Crevalcore: rigenerazione delle ex scuole Paltrinieri e Pizzoli a Palata Pepoli

Ci siamo, cominciano le opere di riqualificazione di quella che diverrà la nuova piazza di Palata Pepoli. Si parte con la demolizione della vecchia scuola elementare, nel frattempo è in corso la gara d’appalto per individuare l’impresa che materialmente trasformerà la vecchia scuola materna nel nuovo centro civico. Le risorse che utilizziamo arrivano in parte della nostra assicurazione sisma e da un finanziamento regionale di 700.000 €. Ma questo è solo l’inizio di un anno che vedrà la partenza del cantiere per il recupero della villa Ronchi, siamo in fase di aggiudicazione dei lavori. Della riqualificazione del centro sportivo, già firmato il contratto con l’impresa che a primavera inizierà i lavori. Siamo in attesa, a giorni, del progetto della rotatoria di porta Modena. Stiamo lavorando come pazzi per rispettare i tempi dati dal pnrr per riuscire ad affidare i lavori per la nuova scuola materna e nido entro il primo novembre. I cantieri del Municipio e del Teatro stanno procedendo se pur tra mille difficoltà. Entro l’anno verrà riqualificata l’area dei moduli scolastici del sisma, sorgerà un nuovo supermercato e una nuova sede per la Pubblica Assistenza.Tutto questo grazie all’impegno straordinario da parte di tutti. Avevamo promesso che avremmo cambiato i connotati a questo paese e lo stiamo facendo se pur tra mille problemi, in primis la pandemia, a seguire la guerra in Ucraina. La politica è fatta di tanto impegno, abnegazione e serietà e mi sento di dire che con tutti i difetti che possiamo avere sono caratteristiche che non ci sono mai mancate. Avanti tutta.

dal profilo Fb di Marco Martelli