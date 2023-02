FDI Comune Bologna: Linea Rossa tram d’accordo con Confartigianato, dalla parte di commercianti e cittadini

L’appello lanciato da Confartigianato a Palazzo d’Accursio è lo stesso che anche Fratelli d’Italia ripete da anni per spronare la Giunta ad attivarsi a tutela di commercianti e artigiani che saranno colpiti dai cantieri del Tram. Già oltre un anno fa, all’avvio dei lavori di riqualificazione del Pontelungo, FdI aveva chiesto all’Amministrazione di prevedere forme di sostegno e sgravi per gli esercenti che sarebbero stati penalizzati dal cantiere, ma nulla: nonostante le tante promesse di Lepore e Gaggioli, chi lavora lungo la Via Emilia Ponente e Via Lepido non ha ancora visto un euro. Lo stesso Lepore aveva poi dichiarato ai commercianti, a gennaio di un anno fa, che c’era tutto il tempo “per lavorare insieme in attesa del tram e per pensare ad aiuti e contributi che servono”. Beh, i cantieri del Tram stanno per partire ma finora di soluzioni e proposte dalla Giunta non se ne sono viste. Anche sul famigerato fondo di sostegno tanto atteso dai commercianti, Guidone e Orioli non hanno certo dato risposte chiare nel corso dell’assemblea tenutasi a Borgo Panigale. FdI ribadisce che i lunghi cantieri della Linea Rossa rischiano di mettere definitivamente in ginocchio decine di attività che già sopravvivono tra mille difficoltà e periodi di crisi, non possono pagare i commercianti e gli artigiani per un’opera inutile e dannosa per la Città che solo la miope ideologia della Giunta di Lepore insiste per portare avanti.

Stefano Cavedagna – Capogruppo FDI comune di Bologna

Manuela Zuntini

Francesco Sassone

Fabio Brinati

Felice Caracciolo