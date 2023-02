Presentazione dei dati su protezione e asilo in Emilia-Romagna, webinar il 2 marzo

Sarà presentato attraverso un webinar gratuito, giovedì 2 marzo 2023, il report “Protezione e asilo in Emilia-Romagna – Compendio Statistico 2022”. Il documento, che nasce nell’ambito di una collaborazione tra Regione Emilia-Romagna ed Anci Emilia-Romagna sui temi della protezione e dell’asilo, mira a comporre sinteticamente il quadro della situazione regionale, con alcuni rimandi al quadro nazionale. Utilizza e confronta una pluralità di fonti, alcune delle quali sono diffuse soltanto attraverso questa pubblicazione.

Nel pomeriggio della presentazione, l’introduzione al compendio statistico – che viene redatto annualmente sin dal 2006 – sarà affidata a Massimo Masetti, Responsabile del Coordinamento Politico sull’Immigrazione di ANCI Emilia-Romagna. Una sintesi dei dati del 2022 sulla protezione e l’asilo sarà illustrata invece da Silvia Zarrella, Consulente esperto presso il Tribunale di Napoli e presidente dell’associazione Asilo in Europa. L’Assessore al welfare della Regione Emilia-Romagna, Igor Taruffi, racconterà in ultimo le prospettive dell’accoglienza in regione attraverso una disamina del documento “Emilia Romagna plurale equa inclusiva”, il nuovo programma triennale 2022-2024 per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. Al termine degli interventi seguirà un question time per dare l’opportunità di approfondire alcuni aspetti del report statistico

