Omicidio e tentato suicidio a San Giovanni in Persiceto

Tragedia familiare nella tarda serata a San Giovanni in Persiceto, moglie di 76 anni uccide il marito a coltellate e poi tenta il suicidio.

L’omicidio del 78enne, R.M., malato di Parkinson, è avvenuto in auto in un parcheggio di via Sabin, zona artigianale di San Giovanni in Persiceto. La moglie, disperata per il decorso della malattia del marito, dopo aver sferrato diversi colpi di coltello al marito, uccidendolo, ha tentato di togliersi la vita colpendosi più volte; ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna.

L’accaduto sarebbe da far risalire attorno alle ore 20 della serata.

Al vaglio degli inquirenti gli spostamenti della coppia, che prima di raggiungere via Sabin aveva fatto spesa in un supermercato della zona, ed eventuali messaggi o elementi da far intender la premeditazione del gesto.

La donna è ora controllata a vista dai militari dell’Arma nel nosocomio dove è in cura.