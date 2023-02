Persiceto: 60enne perseguita e molesta 25enne

Nei giorni scorsi gli uomini del commissariato di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 60enne per stalking nei confronti di una 25enne. L’uomo, infatti, aveva iniziato a perseguitare la giovane vicina di casa per futili motivi, ad esempio facendole notare i non corretti parcheggi, a suo avviso, all’interno degli stalli (una lettera in buchetta fu il primo episodio risalente allo sorso novembre). Poi le scritte, con un pennarello indelebile, sull’autovettura della ragazza, lettere vessatorie all’interno della buchetta, ritagli di giornali pornografici con biglietti sempre più minacciosi infine, danneggiamenti all’auto della giovane con l’ausilio, stando alla polizia, di candeggina.

Vista la potenziale pericolosità del soggetto e l’escalation dei suoi gesti gli agenti di polizia, dopo un breve appostamento, hanno colto l’uomo in flagranza di reato e tradotto al locale commissariato.