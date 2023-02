Picchia e minaccia marito e figlia, a Crevalcore arrestata 42enne

Domenica sera i carabinieri sono intervenuti in un appartamento di Crevalcore su segnalazione di un 46enne. All’arrivo dei militari l’uomo ha spiegato che la moglie, una 42enne di origine venezuelana, aveva percosso la figlia 25enne per poi scagliarsi contro di lui con schiaffi e persino il lancio di un telefonino.

La donna che già da tempo aveva manifestato episodi di aggressività, probabilmente a seguito dell’assunzione di alcolici, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.