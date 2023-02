Primarie il 26 febbraio a San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima

Il 26 febbraio è la data fissata per l’elezione del nuovo segretario o della nuova segretaria del Partito Democratico

Si vota dalle ore 8 alle 20 di domenica 26 febbraio 2023 per poter scegliere il/la Segretario/a Nazionale del Partito Democratico.

E’ necessaria una sottoscrizione minima di due euro e portare al seggio un documento d’identità e la tessera elettorale.

Possono votare presso i seggi sul territorio tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del seggio.

Voto per fuori sede, stranieri residenti e minori di almeno 16 anni

Possono votare sul territorio anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vive al link https://primariepd2023.it/

Dove si può votare

Chiostro di San Francesco (Piazza Carducci) per le sezioni elettorali dalla 1 alla 17 e dalla 24 alla 26.

Centro Civico di Decima (Via Cento) per le sezioni elettorali dalla 18 alla 23.

Partito Democratico di San Giovanni in Persiceto