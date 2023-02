Verso la nuova Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Persiceto

Il Regolamento comunale delle Consulte di frazione e tematiche, aggiornato a fine 2022, prevede che nel corso del 2023 venga attivata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi: un organo composto da cittadini e cittadine dai 16 ai 25 anni.

In vista dell’avviso pubblico che sarà pubblicato a breve per raccogliere le domande di adesione, tutti gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 24 febbraio alle 17.30 presso la Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti coordinato dall’associazione Bangherang: sarà l’occasione per sapere di più su scopo e funzionamento della Consulta.

Scopri che tipo di persicetano sei e come potresti contribuire alla Consulta delle ragazze e dei ragazzi, compila il questionario

Cos’è una Consulta?

Un gruppo di cittadini che si confrontano su vari aspetti legati all’amministrazione della città e dialogano con il Comune, segnalando problemi e facendo proposte. Alcune Consulte servono a dar voce alle frazioni del territorio, altre si occupano di temi specifici come sport, ambiente, cultura e sicurezza. Nel 2023 si aggiunge la Consulta deller agazze e dei ragazzi.

A chi interessa?

Ragazze e ragazzi residenti nel comune di San Giovanni in Persiceto, tra i 16 e i 25 anni.

Perché?

Per condividere cosa ti piace e cosa non ti piace della tua città e discutere proposte per migliorarla. Hai temi che ti stanno a cuore e vorresti che se ne parlasse o si facesse di più? Ti sembra che a Persiceto manchi qualcosa ma non sai bene cosa? Allora la Consulta è il posto giusto per far sentire la tua voce.

Che impegno richiede?

La Consulta che verrà costituita nel 2023 resterà in carica fino al termine del mandato amministrativo in corso (2026). L’attività di una Consulta prevede riunioni periodiche in base alle esigenze e ai temi discussi.

Come aderire?

Segnala al Comune la tua disponibilità a partecipare, compilando il modulo allegato all’avviso che verrà pubblicato a breve. Nel frattempo, puoi chiedere più informazioni scrivendo a mara.silvestri@comunepersiceto.it

comunepersiceto.it